"Non è uno spettacolo di Stand Up", Enrico Paris al Teatro IF

Enrico Paris il 13 e 14 gennaio 2024 apre il sipario del Teatro IF, in via Nomentana, 1018 (zona Montesacro-Talenti), con il suo monologo irreverente, sarcastico e ironico affrontando con leggerezza temi pesanti e con pesantezza temi leggeri.

Una serata teatrale fuori dagli schemi attende il pubblico con uno show che Enrico stesso descrive come "non uno spettacolo di stand-up", ma la verità è che è uno spettacolo di stand-up in tutto e per tutto.

Il frutto di una lotta interiore dell’autore di piegarsi alle logiche del mercato che amano la Stand Up, fenomeno sempre più dilagante in Italia, e il suo spirito anticonformista che lo spinge a fare solo sketch da becero cabaret anni ’90.

Enrico Paris invita il pubblico a vivere l'esperienza di una serata teatrale fuori dagli schemi convenzionali, promettendo risate, riflessioni e un assaggio del suo spirito anticonformista.