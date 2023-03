"Non ci resta che ridere" al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma, da giovedi 16 a domenica 19 marzo, Non ci resta che ridere, con: Loredana Piedimonte, Enzo Casertano, Giuseppe Cantore, Francesco Procopio. Scritto e diretto Da Antonio Grosso. Un famoso trio comico degli anni 90, dopo la loro divisione, si ritrova per una serie di circostanze ad una Reunion del loro gruppo famoso.

La storia narra le vicende di questo trio (ispirandosi un pò ai famosi trii che hanno caratterizzato la comicità italiana: da Lopez, Solenghi e Marchesini, fino ad Aldo, Giovanni e Giacomo) che dopo anni di fortuna tra teatri, programmi televisivi e film, si separa… La causa? La “Solita questione d’amore” un componente del gruppo (Federico) si innamora della fidanzata (Sara) di Daniele (l’altro componente che non si vedrà mai!), la quale facendosi abbindolare, lascia quest’ultimo, credendo di aver trovato il “Vero Amore”.

Ovviamente va tutto in malora, il gruppo, le serate, i programmi, i films e la loro ricchezza, economica e artistica. Un danno per l’intero settore.

Anni dopo, a “furor di popolo”, sono invitati dal più grande impresario teatrale italiano a rimettere in piedi il famoso trio per il debutto al Gran Teatro di Roma. Dopo varie perplessità, contraddizioni e scontri, il trio arriva ad una decisione: Ritorneranno in scena! Soprattutto per una questione economica.

Ma non è tutto rosa e fiori, e le vecchie questioni, ritornano a galla, ciò che era stato “soffocato” con la forza, ora rischia di compromettere tutto, ma Sara, con la sua forza di volontà, riesce a mantenere la situazione in piedi aiutata soprattutto da Umberto (l’ultimo componente del gruppo) e da Natalino, il loro vecchio impresario, balbuziente.

Vicende divertentissime ed emozioni fondate sull’amicizia, caratterizzano questa commedia scoppiettante, con un cast straordinario. Lo spettacolo è scritto da Antonio Grosso, il quale firma anche la regia.