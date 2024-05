Nomadi del futuro "A stop in the desert", mostra internazionale

Dal 17 al 23 Maggio 2024 Medina Art Gallery presenta INTERNATIONAL EXHIBITION NOMADS OF THE FUTURE: “A Stop in the Desert" by Nomads of the Future. L’evento di opening si terrà il giorno 17 maggio 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via A.Poliziano, 32|34 Roma



Protagoniste della Mostra Internazionale NOMADI DEL FUTURO: “Una Sosta nel Deserto” sono le opere dell’Unione Internazionale di Artisti Nomadi del Futuro. Fra questi troviamo artisti per i quali il deserto è la metafora dell’assenza della casa: “Una terra desolata o mai destinata all'uomo. Il luogo da cui proveniamo e dove potremmo ritornare”. Questa mostra nasce dall’idea degli organizzatori di lanciare un invito, una open call universale, a pittori, scultori, fotografi e altri artisti (digitali, multimediali, ecc.), di età superiore ai 18 anni, sia provenienti dall'UE che da altri paesi, sfidandoli a portare a Roma opere sul tema del deserto. Ogni artista interpreterà metaforicamente come “deserto” tutti i sentimenti e i valori positivi, aridità di buone intenzioni, comprensione e rispetto reciproci, per risvegliare in ognuno di noi la capacità di armonizzarsi con la natura creando pura e autentica bellezza.



Tutti gli artisti, anche se con differenti tipologie di opere, condividono l'idea della rinascita dell'uomo nel deserto, come metafora della continua ricerca, della perdita dei punti di riferimento, dell'indistinguibilità del percorso, che è particolarmente percepita nella nostra contemporaneità. Il concetto della rinascita dell'uomo nel deserto è un'alternativa al pensiero e allo stile di vita occidentali abituali dei nostri giorni. Solo chi si espone e sopravvive ai climi estremi, ai pericoli e alle privazioni della vita nel deserto, riuscirà a credere di nuovo nella capacità dell’uomo di rinnovarsi.