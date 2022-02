"Ma che film la vita", i Nomadi all'Auditorium Parco della Musica

I Nomadi fanno tappa all'Auditorium Parco della Musica il 5 marzo con il nuovo tour?“Ma che film la vita”, a?30 anni dall’uscita dell'omonimo album.

Uno spettacolo dal nome fortemente significativo per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha superato ogni finzione cinematografica: la vita è proprio un film, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante.

I Nomadi ripartono ricordando un periodo spartiacque nella loro “storia infinita” e unica, riprendono simbolicamente queste radici che danno la forza per andare avanti con nuova linfa e vigore, perché la musica non si ferma.?