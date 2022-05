30€ online (40€ in cassa). Per tutte le altre informazioni consultare il sito

Nella ricca estate a Cinecittà World, fatta di concerti, eventi musicali e dj set, arriva anche Noizy, in concerto per la prima volta a Roma.

Il rapper albanese, tra i più in voga in Europa, si esibirà al Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma, per una serata all’insegna del rap internazionale.

Con i suoi singoli, che superano le centinaia di milioni di visualizzazioni, Noizy raggiunge la fama in Italia nel 2019 collaborando con il rapper greco Snik, Capo Plaza e Gue Pequeno per i brani “Colpo Grosso” e “No Security”.