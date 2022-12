Noemi in concerto a Roma

Dopo il successo e la grande carica estiva di Live Outdoor 2022, Noemi arriva lunedì 19 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il suo nuovo tour Live 2022.

Sempre attenta a sonorità particolari e ricercate, l’artista per gli spazi intimi del teatro riarrangerà i suoi brani accompagnata da sei musicisti che, insieme alla dolcezza del suo pianoforte, creeranno un suggestivo tappeto sonoro alla sua straordinaria voce.

Così, per l’occasione, con lei sul palco ci saranno: Flavia Massimo (violoncello), Alessandro “Duccio” Luccioli (batteria), Gabriele Greco (basso), Gianluca Massetti (tastiere), Marco Rosafio (chitarre) eSimona Farris (cori). In scaletta Noemi ripercorrerà i suoi dieci anni di carriera, in maniera inedita, dai suoi brani più amati alle ultime hit.