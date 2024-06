Nobraino a Villa Ada Festival

I Nobraino, impegnati nel loro tour estivo, faranno tappa il 20 giugno al Villa Ada Festival di Roma. Dopo l’uscita, il 1 marzo, del loro ultimo album Animali da Palcoscenico, e dopo il tour invernale indoor, i Nobraino percorreranno l’Italia con Animali da Palcoscenico Tour Estivo, prodotto e organizzato da Baobab Music e Ethics di Massimo Levantini.

Durante i concerti, brani storici si alterneranno ai pezzi di “Animali da Palcoscenico” che, forti di una gavetta live, sono poi stati inseriti nel nuovo album. Il palco è sempre stato al centro della storia dei Nobraino, più dei dischi, più del gioco mediatico, più di tutto. Il luogo trascendentale dove trasformarsi nel proprio “daemon” come viene rappresentato proprio sulla copertina dell’ultimo disco della band: nel rito del concerto viene evocato lo spirito ancestrale del fare musica; la performance live è sentita dai Nobraino come un momento di possessione al quale abbandonarsi.

I Nobraino sono animali da palcoscenico, cresciuti in un panorama musicale ricco di opportunità, quello degli anni 2000 in cui la band si è formata al ritmo di 150 date all’anno su e giù per il paese. Durante i loro concerti, Kruger scende dal palco, sale sui banconi dei bar, si arrampica e interagisce con il pubblico rendendolo parte dello show in un momento di vera condivisione che è possibile vivere nei club come durante il tour invernale, ma anche nei festival minori.