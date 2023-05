Nobìlita, il festival della cultura del lavoro

La sesta edizione del Festival Nobìlita arriva a Roma, martedì 16 maggio, dalle 10 alle 18 presso l'Acquario Romano (piazza Manfredo Fanti, 47).

"Abbiamo ancora voglia di lavorare" è il tema di questa edizione, al centro di talk, monologhi ispirazionali, presentazione di libri con gli autori.

Nobilita è un festival diverso dagli altri, dedicato a chi offre il lavoro (gli imprenditori, lo Stato), a chi lo svolge (i lavoratori), a chi lo racconta (i giornalisti, gli intellettuali e i divulgatori di nuovi modelli culturali), affinché tutti comprendano i temi più attuali attraverso un ponte nuovo fra imprese, istituzioni e cittadini.

L’obiettivo che si propone Nobìita è quello di creare consapevolezza e cultura per ridurre i conflitti: generazionali, sociali, economici, di genere. Un dialogo quello del festival in cui spiegare in maniera non banale la trasformazione che sta avvenendo nei luoghi di lavoro. Dietro Nobìlita ci sono 15 anni di lavoro. Loro hanno altresì costruito il primo osservatorio in italia sulle crisi aziendali e alla Conferenza stampa di lancio verranno annunciati i risultati di un sondaggio nazionale che intercetta sentimenti., progetti, scelte di imprese, lavoratori dipendenti e liberi professionisti dopo tre anni di profonda crisi a livello globale.

Un festival Nobilita che cerca di essere di tutti, proprio come dovrebbe essere il lavoro.

Chi saranno i protagonisti di Nobìlita 2023

Tra gli altri, i protagonisti della sesta edizione di Nobìlita saranno i lavoratori delle ex GKN di Firenze e Whirlpool di Napoli, Pasquale Tridico, Marco Damilano, Gianfranco Pannone, Chiara Saraceno,Marta Cagnola, Gaetano Pecoraro, Alessandro Rosina.

