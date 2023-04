4° edizione della "No violence cup": torneo di padel di beneficenza

Sabato 20 maggio si terrà la 4° Edizione della “No-Violence Cup” organizzata da Alliance for African Assistance, un ente del terzo settore che si occupa del reinserimento all’interno della società di emarginati e soggetti fragili attraverso progetti che mirano al loro empowerment ed emancipazione.

La “No-Violence Cup” è un torneo misto di padel, il cui ricavato andrà a sostegno di donne sopravvissute alla violenza. Le edizioni precedenti sono state un vero successo, attirando oltre 90 giocatori a torneo e classificandosi come tornei con il maggior numero di iscritti sul territorio di Roma. Siamo certi che questa quarta edizione sarà altrettanto partecipata, riuscendo a creare un evento non solo piacevole, ma anche di sensibilizzazione.

Appuntamento il 20 maggio al Grifone Padel (Via Portuense 974) alle ore 10. In palio un ricco montepremi donato da numerosi Sponsor. Per qualsiasi informazione e prenotazione mandare una mail a: info@alliance-for-africa.it o chiamare al numero 06-83959919/ 3282285881