No Violence Cup: torneo di padel di beneficenza

Domenica 8 maggio 2022 si terrà la seconda edizione della "No-Violence Cup", torneo misto di padel di beneficenza, il cui ricavato andrà interamente a sostegno del progetto “Cibus - gli Chef di domani”, che garantirà un futuro a 15 donne sopravvissute a violenza. Sarà un evento di padel solidale e sensibilizzazione contro la violenza in genere.

Il torneo è organizzato dalla Alliance for African Assistance, un ente del terzo settore che da più di 30 anni, con 5 sedi nel mondo, si occupa di sostenere gli emarginati e le categorie fragili con progetti volti alla loro emancipazione e riscatto sociale.

Il precedente torneo di gennaio ha visto la partecipazione di oltre 90 persone, risultando uno dei tornei con il maggior numero di iscritti fatto a Roma. Per questa seconda edizione contiamo di superare i numeri della scorsa volta. Saremmo entusiasti se voi voleste pubblicizzare l'evento sui vostri canali, e saremmo felici di avervi al torneo che si terrà al Caesars Padel (via Guarene 36, 00148 - Piana del sole nuova Fiera di Roma) domenica 8 maggio dalle ore 10.00. Numerosi sponsor hanno già aderito all'evento garantendo alle coppie vincenti un ricco montepremi.



Per ulteriori informazioni mandare una mail a: info@alliance-for-africa.it o chiamare al numero 06-83959919