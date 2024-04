Ninna e Matti all'Auditorium Conciliazione

Ninna e Matti, il 6 aprile saranno all’Auditorium Conciliazione di Roma. Il tour è prodotto What The Factory, Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. Ninna e Matti sono finalmente a teatro! La coppia di Youtuber più amata dai bambini salta fuori dagli schermi per intrattenere il giovane pubblico in uno scoppiettante spettacolo dal vivo. Accompagnati da dieci performers e ballerini, per cantare e ballare insieme i loro più grandi successi musicali in una cornice di coloratissime scenografie digitali.

70 minuti di show ritmato, colorato e interattivo. Tra scherzi, piccoli imprevisti e momenti _indimenticabili_ le risate sono assicurate per grandi e piccini in compagnia di Ninna, Matti, Samantha, Pippo e tutti i loro amici.

Mattia Stagni e Corinna Navoni, ovvero, Ninna e Matti, hanno conquistato il pubblico con i loro video divertenti e coinvolgenti, momenti della vita di tutti i giorni e scherzi, dando vita a miniserie con personaggi inventati o provenienti dal mondo delle fiabe. Nel 2022 la coppia è stata giudice della Giuria dei Piccoli allo Zecchino D'Oro, dimostrando il loro impatto anche al di fuori del mondo digitale. La loro avventura allo Zecchino d’Oro è continuata nel 2023.

Inoltre, hanno pubblicato con successo ben tre libri, disponibili nel loro shop ufficiale, tutti autografati, per consentire ai fan di avere un pezzo della loro smisurata creatività!

Emergenza Colori, l’ultimo uscito nel 2023, è un libro ricco di suspense dove un malvagio nemico minaccia di risucchiare tutti i colori dalla faccia della Terra. Ninna e Matti devono fermarlo! 224 pagine illustrate adatte a bambini e ragazzi.

La Sfida contro il Tempo, il secondo libro di Ninna e Matti, racconta la storia di un hacker che ogni giorno cancella 3 video dal canale dei due Youtuber, che rischiano di vedere sfumare tutta la loro fatica. Il Portale Magico, il primo libro della coppia, parla di un misterioso portale che si apre nell’armadio di Ninna e Matti che li conduce in un mondo fantastico ma anche pieno di pericoli. Riusciranno a tornare a casa, e che cosa li aspetta al loro ritorno?