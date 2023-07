Ninfa Jazz, estate di musica al Giardino di Ninfa

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 28/07/2023 al 26/08/2023 Orario non disponibile

I 52nd Jazz annunciano il programma di concerti del “Ninfa Jazz 2023” giunto alla quarta edizione, all’interno del calendario eventi “Ninfa di sera", nella splendida cornice del Giardino di Ninfa.

Il luogo di rara ed incontaminata bellezza, in perfetta sinergia e collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani, grazie alla quale è stato possibile portare a compimento l’iniziativa con grande successo, diventa cornice di un evento estivo all'insegna della buona musica.

I concerti di Ninfa Jazz 2023

Saranno 6 i concerti di questa edizione, dal 28 luglio al 26 agosto, in cui si avvicenderanno sul palco artisti di assoluto rilievo, sia italiani che internazionali, così come già avvenuto nelle passate edizioni del festival, in cui si è assistito ad una costante crescita di pubblico, fino ad arrivare ai numerosi sold-out delle scorse edizioni.

Anche quest’anno sarà possibile, per un numero limitato di posti, abbinare al concerto la visita del giardino al tramonto, con il biglietto “Full Experience” per vivere un’esperienza unica, tra natura e musica jazz.

Tutti i concerti di Ninfa Jazz sono consultabili a questo link.