Ninfa Jazz, l'estate di musica nel Giardino di Ninfa

Il verde e le meraviglie del Giardino di Ninfa faranno da sfondo ad una interessante rassegna di concerti per l'estate 2022. All'interno del programma di "Ninfa di sera", infatti, tanti artisti allieteranno gli spettatori, ogni sabato sera, dal 2 luglio al 27 agosto.

Protagonisti di Ninfa Jazz saranno: Claudio FIlippini Trio, Trio Corrente, Benny Benack III Italian Quartet, Erasmo Bencivenga, Francesco Bruno Ensamble, Francesca Tandoi Trio, Natalino Marchetti & Simone Alessandrini Duo.

Si esibiranno in una cornice davvero unica, in un luogo di maestosa bellezza naturale, famoso in tutto il mondo. Il sabato sera, a partire dalle ore 21,00, si potrà assaporare la musica dei concerti immersi nel verde di Ninfa. Sarà possibile, inoltre, prenotare ed acquistare la visita al giardino (tutte le informazioni sul sito ufficiale del Giardino di Ninfa).

A questo link il programma completo dei concerti di Ninfa Jazz 2022.

Foto da Facebook @giardinoninfa