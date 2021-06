Nina Pedersen in concerto al Village Celimontana

Nina Pedersen, cantante e songwriter norvegese trapiantata a Roma, vive e interpreta il jazz attraverso i profondi legami con la sua terra d’origine, che insieme alla sua vocalità tipicamente nordica la portano ad approfondire sia la musica tradizionale scandinava che il “jazz nordico”. Nina Pedersen ama combinare la tradizione con il moderno, come ha fatto nel suo primo disco “Songs From The Top Of The World” (Alfa Music, 2011).



Le sue radici si percepiscono anche nel successivo “So Far So Good”, pubblicato nel 2014 in Norvegia da Sweet Morning Music: questo è il suo primo disco da “cantautrice jazz”, come ama definirsi. Il suo terzo album “Eyes Wide Open” esce nell’autunno del 2017 con la prestigiosa etichetta norvegese Losen Records, e con la stessa etichetta esce a settembre 2021 il suo ultimo lavoro discografico "Time is a restless thief".



Quello di Nina è un jazz contemporaneo ai confini con la canzone d’autore, che racconta storie di vita vissuta.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO SPETTACOLO



Line-Up

Nina Pedersen-Voce, Musica E Testi

Pierpaolo Principato-Pianoforte

Andrea Avena-Contrabbasso



Giampaolo Scatozza-Batteria E Live ElectronicsPaolo Innarella-flauto e sax

