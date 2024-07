Nina Pedersen in concerto al Village Celimontana

Nome e cognome non mentono affatto, perché Nina Pedersen è nata in Norvegia, e più precisamente nella zona sud del paese, a Grimstad, poi si è trasferita a Roma e lì è stato amore a prima vista, al punto da far sì che tutta la sua vita, inclusa quella professionale, si svolga appunto da quasi trent’anni, nell’area capitolina.



Ciò che ha portato in dote, attraverso questo suo trasferimento, sono stati non solo una voce, ovviamente “nordica”, ma soprattutto un approccio ed una narrazione peculiare di quelle terre, tale per cui la sua produzione musicale è assimilabile, per molti versi, al fenomeno descritto come “Nordic Jazz” che, soprattutto negli ultimi quindici, vent’anni, ha assunto un ruolo di primo piano nello sviluppo e nell’evoluzione jazzistica europea, proponendo un gran numero di musicisti (valga per tutti lo scomparso Esbjörn Svensson, una delle punte di diamante di questo fenomeno musicale) che hanno davvero portato in dote un approccio innovativo alla materia jazzistica.



Il Festival Village Celimontana è ad ingresso libero. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.



