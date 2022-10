Night Star Walk nel cuore del Vivaro

La D.M.O. Castelli Romani, assieme all’Associazione Tuscolana di Astronomia, ha fissato per il prossimo sabato, 22 ottobre, una camminata notturna nel cuore del Vivaro, lontani da inquinamento luminoso e acustico.

Il Parco Astronomico “Livio Gratton” è completamente avvolto dal buio ed è un punto perfetto per l’osservazione delle stelle, essendo immerso nel Parco dei Castelli Romani. Fu inaugurato nel 2018, dopo la realizzazione di un progetto dell’Associazione di valorizzazione dell’Osservatorio astronomico “Franco Fuligni”. È dotato di un Osservatorio coperto da una cupola di 4 metri di diametro, ospitante diversi telescopi per l’osservazione notturna e solare. Sono anche presenti un Planetario fisso di 7 metri di diametro, con capacità di 50 posti e alcune installazioni didattiche nei due giardini.

Oggi il Parco, intitolato al padre dell’Astrofisica italiana Livio Gratton, è gestito dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) che dal 1995 si impegna nel campo dell’astrofilia e della diffusione e promozione della cultura scientifica.

Nella prima fase dell’escursione, durante la passeggiata, l’ATA illustrerà la geologia del territorio e la storia del Vulcano Laziale; darà alcuni consigli, per esempio, per limitare l’inquinamento luminoso; parlerà della flora e della fauna presente in loco e, infine, si passerà all’osservazione a occhio nudo della volta stellata. Rientrati nel Parco Astronomico, si avrà la possibilità di utilizzare i telescopi per osservare gli oggetti celesti e scovarne i dettagli.

L’incontro è fissato alle 20:30, in Via Lazio n.14 a Rocca di Papa e l’esperienza avrà una durata di circa tre ore. Si percorrerà una distanza a piedi di 5 km, per cui si consigliano scarpe chiuse e abbigliamento comodo, possibilmente con capi che permettono di sopportare il clima fresco del luogo, torcia e acqua da bere. L’attività ha una difficoltà medio-bassa, pertanto si sconsiglia di portare bambini sotto i sei anni, infanti in passeggino e persone in carrozzina.

Prenotazioni sul sito www.visitcastelliromani.it, sezione “Esperienze”.