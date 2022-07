Sabato 9 luglio (ore 21:00) torna a grande richiesta la Night Star Walk, la ormai classica e apprezzata passeggiata notturna (di circa 5 km a piedi) che si snoda nei dintorni del Parco astronomico “Livio Gratton”, in una delle località più suggestive e buie dei Castelli Romani, luogo dove è ancora possibile l’osservazione del cielo stellato ad occhio nudo.



Durante la passeggiata i visitatori potranno apprendere dagli esperti operatori dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) interessanti informazioni in tema di inquinamento luminoso e di accorgimenti per limitarlo, storia geologica del vulcano laziale, paesaggio del parco naturale dei castelli romani, inclusa la flora e la fauna locali, e naturalmente – in un luogo al riparo da luci dirette – potranno orientarsi nel cielo stellato, imparando a riconoscere le principali costellazioni del periodo.



Al termine della passeggiata, al rientro presso il Parco astronomico "Livio Gratton" di Rocca di Papa (RM), si potrà mettere l’occhio all’oculare del telescopio per osservare alcuni degli oggetti celesti altrimenti invisibili a occhio nudo.



⇒Per le serate Night Star Walk si consiglia abbigliamento adeguato a un clima freddo in primavera/autunno e fresco in estate, scarponcini chiusi (anche da trekking e comunque impermeabili), lampada frontale o semplice torcia elettrica (obbligatoria). L’attività è sconsigliata ai bambini sotto i 6 anni.



Crediti foto: Stefano Schutzmann (fonte ufficio stampa dell'evento)