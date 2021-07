"Viaggi di Ulisse", concerto mitologico di Nicola Piovani

Nicola Piovani protagonista dell'Estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica. Il prossimo 18 luglio il pianista e compositore porta i suoi "Viaggi di Ulisse", un racconto in musica, per strumenti che si concertano con voci registrate.

I temi del racconto - come sottolinea lo stesso Piovani - sono le emozioni che mi hanno lasciato le letture e l'immaginazione di alcuni viaggi di Ulisse, personaggio vecchio di tre millenni, figura di un fascino e di una meraviglia ancora oggi indecifrabili. Con la musica strumentale, ovviamente, non raccontiamo i fatti che solo la parola può descrivere. Ma la musica può tentare di materializzare la commozione che quei fatti ancora oggi sono capaci di suscitare. L’organico comprende il pianoforte, il contrabbasso, il sax, il violoncello, le percussioni, la tastiera elettronica; e voci registrate che recitano versi di poeti - James Joyce, Konstantinos Kavafis, Omero, Umberto Saba, Torquato Tasso - voci inserite nella partitura e che hanno un ruolo fondamentalmente sonoro. Il concerto mitologico Viaggi di Ulisse punta a ricreare in teatro l'incanto di quelle vicende odissiache che da sempre mi seducono; e spero di condividere quell'incanto innanzitutto col pubblico.

Di seguito il programma completo dell'estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica



RKOMI - 7 luglio

GHEMON - 8 luglio

GIGI D'ALESSIO - 9 luglio

VENERUS - 10 luglio

DARDUST - 11 luglio - CONCERTO SPOSTATO AL 5 SETTEMBRE

GINO PAOLI E ORCHESTRA - 12 luglio - EVENTO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

UMBERTO TOZZI - 13 luglio

DIODATO - 17 luglio

NICOLA PIOVANI - 18 luglio

PIERO PELÙ - 19 luglio

PAOLO FRESU “HEROES” OMAGGIO A DAVID BOWIE - 20 luglio

NEK - 23 luglio

FIORELLA MANNOIA - 24-25 luglio

COLAPESCEDIMARTINO - 26-27 luglio

MAX GAZZÈ - 30-31 luglio

CHRISTIAN DE SICA - 1 agosto

CALIBRO 35 - 2 agosto

?TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - 3 agosto

FRANCESCO BIANCONI - 4 agosto

?PINK FLOYD LEGEND - 7 agosto

?LO STATO SOCIALE - 8 agosto

NOA - 23 agosto

WILLIE PEYOTE - 24 agosto

STEFANO BOLLANI TRIO - 25 agosto

?IL MURO DEL CANTO - 26 agosto

COMA_COSE - 27 agosto

SNARKY PUPPY - 3 settembre

LUCA BARBAROSSA - 4 settembre

NOEMI - 6 settembre

??LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - 7 settembre

?THE ZEN CIRCUS - 8 settembre

MOTTA - 10 settembre

PAF TRIO PAOLO FRESU / ANTONELLO SALIS / FURIO DI CASTRI - 11 settembre

ARIETE - 27 settembre

BALLO - 28 settembre

