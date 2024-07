Nicola Guida e Hamid Drake alla Casa del Jazz

Due Generazioni a confronto. Il primo set è affidato al pianista e producer di base a Londra Nicola Guida con il suo approccio unico al pianoforte fatto di jazz, cinematica, R&B, abstract hip-hop e arte del sampling che sarà affiancato dal songwriter, producer e attivista Khari Lucas in arte Contour, per la prima volta assoluta in Italia. Il secondo set vede protagonista il super gruppo creato dal batterista Hamid Drake con artisti del calibro di Jan Bang, Jamie Saft, Pasquale Mirra per omaggiare Alice Coltrane, brillante pianista e organista, compositrice, autrice di numerosi libri e ovviamente moglie di John Coltrane.

Pre e after show a cura di Giulio Pecci e Federico Zanghì di ODD Clique.

Nicola Guida

"Some really serious stuff going on in this music!" sono le parole utilizzate da Gilles Peterson per descrivere la musica di Nicola Guida, pianista, compositore e produttore italiano di base a Londra, considerato uno degli artisti jazz più ispirati della nuova generazione. Il suo approccio decostruttivo al pianoforte combina Jazz, Cinematica, AltR&B e Hip-Hop astratto generando un paesaggio sonoro molto concettuale abitato da intuizioni mistiche. Speleology, l'album con il quale ha esordito per la newyorkese Inner Circle Music (con i featuring di Greg Osby, Karnival Kid e Koralle), è concepito come l’esplorazione dei luoghi più reconditi al di sotto della superficie, in un rimando simbolico e ambiguo tra cavità naturali e interiorità. Lo scavo astratto e l’immersione nell’altrove diventano diggin concettuale nella traccia Come Inside in cui, come all’interno di una pernula, è racchiuso un sample di Piero Piccioni.

Nicola Guida è il vincitore del Peter Whittingham Jazz Award 2022 (UK), del Jazzfruit International Award 2019 (Prague - CZ) e del Best Soloist Award 2015 al Fara Jazz (ITA). Nel 2018 è stato anche artista in residenza presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, selezionato tra i 20 artisti jazz emergenti più rilevanti del Paese. Per la data romana sarà affiancato dal giovane ma già leggendario songwriter e producer Khari Lucas in arte Contour, per la prima volta assoluta in Italia.

Line up

NICOLA GUIDA - piano, keyboards, machines

IMMANUEL SIMELANE - bass

JACK ROBSON - drums, machines

CONTOUR - vocals, efx

Hamid Drake

Uno degli artisti più grandi e amati dei nostri tempi è stata Alice Coltrane. Era una brillante pianista e organista. Arpista, compositrice, autrice di numerosi libri e ovviamente la moglie di John Coltrane. Era un'artista afroamericana, maestra spirituale dotata di un'abilità straordinaria e capacità di portare elevazione, rinnovamento e rigenerazione a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino e l'hanno ascoltata. È stata una luce guida per molti musicisti più grandi di lei e per quelli più giovani. Il lavoro che Alice e John Coltrane hanno svolto insieme è stato davvero monumentale. Dopo la scomparsa di John Coltrane, Alice continuò la sua carriera e continuò a enfatizzare la natura spirituale della musica e le pratiche di devozione e meditazione. Il cast che lo accompagna in questo omaggio: un vibrafonista italiano, un sassofonista francese, un ingegnere elettronico norvegese, musicisti americani e così via...

Line Up:

HAMID DRAKE: batteria, percussioni, voce

NDOHO ANGE: danza, spoken word

THOMAS DE POURQUERY : alto sax, voce

JAN BANG: electronics

JAMIE SAFT: piano, tastiere

PASQUALE MIRRA: vibrafono

BRAD JONES: contrabbasso