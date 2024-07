Nick Carter, l'ex Back Street Boys a Roma Summer Fest

Nick Carter, il membro più giovane dei Backstreet Boys, con Who I Am World Tour 2024 porterà in scena al Roma Summer Fest i suoi più grandi successi da solista insieme alle hit più conosciute della boy band più famosa di sempre.

Avviando la sua carriera all'età di 12 anni, Nick Carter è diventato rapidamente una superstar del pop internazionale come membro più giovane dell'iconica boy band Backstreet Boys. Con il suo aspetto da eterno ragazzo e il suo status di rubacuori, il viaggio trentennale di Carter nel mondo dello spettacolo si è esteso ben oltre il tutto esaurito nelle arene, abbracciando una vasta gamma di progetti in televisione, cinema, filantropia ed editoria.

I Backstreet Boys hanno il primato di essere la boy band più venduta della storia e sono tra gli artisti musicali più venduti al mondo di sempre. Il gruppo ha stipulato uno dei più grandi contratti discografici di tutti i tempi, firmando un accordo da 60 milioni di dollari con la Jive Records nel 1999. Da quando ha conquistato il mondo nel 1995, la band ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo e ha ottenuto cinque nomination ai Grammy e innumerevoli Billboard Awards, MTV Video Music Awards, American Music Awards, RIAA Awards, People's Choice Awards e una stella onoraria su l'iconica Hollywood Walk of Fame. Ad oggi, i Backstreet Boys sono stati più volte in tournée in tutto il mondo, hanno pubblicato dieci album in studio e hanno battuto diversi record, tra cui quello del maggior numero di album venduti in un anno negli Stati Uniti, vendendo oltre 11 milioni di copie del loro terzo album in studio, Millennium, nel 1999.

Nel 2002, Carter ha intrapreso una carriera da solista con il suo album di debutto, Now or Never, pubblicato da Jive Records. L'album ha debuttato in modo impressionante al numero 17 della classifica Billboard 200 e ha conseguito la certificazione Oro negli Stati Uniti, in Giappone e in Canada. Questo segna l'inizio di un percorso solista di successo, che si affianca alla sua fama come membro dei Backstreet Boys. Da allora, Carter ha pubblicato altri due album da solista, I'm Taking Off nel 2012 e All American nel 2016. In particolare, il suo singolo del 2023"Hurts to Love You" è diventato il suo brano di maggior successo, entrando in classifica in sette Paesi diversi, raggiungendo la vetta delle classifiche negli Stati Uniti e la prima posizione in Canada.

Nel 2004, Carter ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema e della televisione, recitando nel remake del classico film horror "Sleepy Hollow", intitolato "The Hollow". Carter ha ulteriormente messo in mostra le sue doti di attore attraverso varie apparizioni cinematografiche in show televisivi come la serie revival di CW Network "90210". Nel 2014, Carter e la sua attuale moglie, Lauren Kitt, hanno fatto il loro debutto nel reality come coppia nella serie di VH1 "I Heart Nick Carter".

Inoltre, ha partecipato alla quarta stagione dello show di successo della Fox, "Il cantante mascherato", e alla 21esima stagione di "Dancing with the Stars" della ABC, arrivando in finale in entrambe le serie. Durante la sua partecipazione a "Dancing with the Stars", Nick e Lauren hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme. Il 19 aprile 2016 hanno dato il benvenuto al loro figlio Odin. La famiglia si è allargata ulteriormente con l'arrivo della figlia Saoirse il 2 ottobre 2019 e della figlia più piccola, Pearl, il 21 aprile 2021.

Nel 2023, Carter ha concluso un altro grande tour con i Backstreet Boys, il "The DNA World Tour", prima di intraprendere il suo primo tour da solista dopo sette anni, il tour internazionale "Who I Am", che ha preso il via negli Stati Uniti in ottobre e ha seguito l'uscita di tre nuovi singoli da solista, "Superman", "Made For Us" e "Never Break My Heart (Not Again)". Il tour "Who I Am" proseguirà fino al 2024, toccando territori in Sud America, Asia, Canada e Stati Uniti. Carter si unirà ai Backstreet Boys per la serie di concerti "Backstreet's Back at the Beach Cancun" nell'aprile 2024.