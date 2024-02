Nexus, mostra internazionale di gioielleria artistica

La connessione di materia e messaggio nel gioiello contemporaneo è il focus della mostra che sarà inaugurata alla presenza della stampa e del pubblico. La mostra, a cura del gallerista Carlo Lucidi, presenta le opere di otto artisti internazionali contemporanei che hanno lavorato con materiali grezzi e pregiati e diversi linguaggi per creare gioielli simili ad opere d'arte ma indossabili.



Le particolarità: Inbar Avneri, Israele, con gioielli fiabeschi di pura poesia; Nana Watanabe, Giappone, che utilizza la stoffa per evocare il mondo della natura; Austin Turley, Stati Uniti d’America, che sperimenta con il vetro strutture che sembrano iniettate; Wenyin Jiang, Cina, che ha ideato e realizzato gioielli come fossero strumenti di comunicazione tra lo spazio e il tempo; Lamia Saab, Svezia, con il suo lavoro provocatorio dal fortissimo impatto politico e sociale, ispirata dall’incomunicabilità; PhaniaC, Italia, con gioielli-agglomerati dal sapore mediterraneo; A little piece of C, un lavoro dell’artista Berna Daou, Libano, sulla bellezza della calligrafia araba; Daria Lutskevich, Bielorussia, che parla della sua terra attraverso un materiale speciale e autoctono.