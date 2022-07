Newtones in concerto al Village Celimontana

Immaginate un talent show in una scuola superiore di New York, immaginate un angolo di strada a Brooklyn al calare del crepuscolo, immaginate gruppi di ragazzi radunati ai piedi di una scalinata nel New Jersey, che cantano insieme i loro sentimenti, con la tenacia che solo gli Italo-Rockers riescono a tirar fuori...

I NewTones riportano in vita il meglio della musica DooWop Americana degli anni '50.

Dai romantici lenti, ai ritmi Rock and Roll, questa band consolidata si propone con le sue perfette armonie ed in perfetto stile.

Clem, Damiano e Luciano suonano insieme da oltre dieci anni ed i NewTones sono la sintesi della loro passione per la musica americana anni '50 e per le armonizzazioni vocali.

Sono riusciti in soli due anni ad entrare a pieno titolo tra le band di maggior rilievo nella scena europea Rock and Roll, partecipando a numerosi festival in Italia, Germania, Olanda, Spagna; la loro musica viene passata regolarmente dai dj appassionati in tutto il mondo, dall'Europa agli USA.

Special Guest: Rox Marocchini al sax.

INGRESSO LIBERO

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo FEEL THAT SWING

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Anacleto (Clem) Bernabei: voce e pianoforte

Damiano Proietti: voce e contrabbasso

Fabrizio Poggi: voce e batteria

Rox Marocchini: sax