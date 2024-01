NewStrikers alla Casa del Jazz

I NewStrikers presentano composizioni tratte dai loro ultimi due album e da nuove songs originali: un racconto sonoro in cui canzoni eterodosse, blues irregolari e libere improvvisazioni si fondono attraverso versi di vita e morte legati ad autori come J.Joyce, D.Thomas, C.Pavese , J. Insana. I punti di riferimento degli stessi Apuzzo e Colombo. In programma anche arrangiamenti di pezzi di O.Coleman, N.Simone, Gentle Giant, F.Hersch, N.Winstone.

Marta Colombo voce

Antonio Apuzzo alto sax, tenor sax, bass sax, clarinetto clarinetto basso

Valerio Apuzzo tromba

Luca Bloise marimba

Sandro Lalla contrabbasso

Michele Villetti batteria