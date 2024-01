New world, la mostra

"NEW WORLD"

Mostra di artisti greci ad Arte Borgo Gallery, Roma



Vibrante e piena di energia, la città di Roma si prepara ad ospitare uno straordinario evento artistico, la mostra "NEW WORLD" presentata da DIPOLA Art Platform presso Arte Borgo Gallery. La galleria farà da sfondo a numerose opere d'arte di mano di talentuosi artisti greci, offrendo uno sguardo unico sulle attività realizzate da DIPOLA. La mostra mette in scena una vasta gamma di tecniche e materiali, fungendo da testimonianza dell’impegno collettivo portato avanti da DIPOLA. Per anni, il gruppo ha ricoperto un ruolo determinante nel fare da collante fra le varie tendenze che animano la scena artistica greca, fornendo una piattaforma espressiva altrimenti trascurata.



Testo dei curatori: Il fondamento teorico della mostra trae ispirazione dal testo di Georges Didi-Huberman, "The Survival of Fireflies". In un’esplorazione metaforica, la mostra si interroga se, nel caos generato dalle macchine e dall’inquinamento urbano e luminoso, possano effettivamente sopravvivere elementi autentici figli della realtà. La lucciola diventa il simbolo di tali aspetti genuini appartenenti al reale attraverso la sua capacità di resistere al processio di completa estinzione. Georges Didi-Huberman sottolinea come, all'interno della rappresentazione, ci siano aree di verità fragile e frammentaria che si oppongono a verità rivelatrici, incapaci però di svelare l'essenza stessa della Verità. La mostra esplora la teoria secondo la quale le immagini possono essere un’ancora di salvezza, come frammenti nel tempo, posti a salvaguardia di attimi di libertà in dissoluzione.



Artisti partecipanti: Agapi Fesatidou, Aimilia Antoniou, Aimilia Filippakou, Alexandra Marati, Andreas Lymperatos, Andreas Stylianoudakis, Andriana Daouti, Angela Karalis, Angeliki Triantopoulou, Aggeliki Papadaki, Angelos Skourtis, Anna Maria Chadjistephanou, Antigone Valery, Apostolis Philippou, Christina Pancess (Panagopoulou), Dimitra Triantafyllopoulou, Dimitris Lamprou, Eleftheria Stoikou, Eleni Grigoriou, Elli Velliou, Eva Charalampidou, Eve Michelaki, George Anastasiadis, George Androutsos, George Skylogiannis, George Xenos, Ianthi Aggelioglou, Irini Vazoukou, John Demoulas, Kalomoira Giantziki, Katerina Samartzidou, Kleopatra Moursela, Konstantina Paraskevopoulou, Konstantinos Koletsos, Kristi Grigoriou, Loukiana Papadopoulou, Manolis Bitzos, Margarita Petrova, Maria Argyrakopoulou, Maria Stamati, Maria Zygomala, Marianna Kontoe, Marina Bastounopoulou, Marina Korelli, Nandia Skordopoulou, Nektarios Marinos, Nikos Exarhos, Nikos Viskadourakis, Olympia Bouchlariotou, Popi Stavrianou, Rena Matalliotaki, Sotiria Pagoulatou, Sofia Bakirtzi, Sotiria Orfanou, Spyroula Skordi, Stavroula Michalopoulou, Stavroula Mitsakou, Vassiliki Koskiniotou, Vassilis Kavouridis, Vivian Chalkidi, Yiannis Koutsos, Yiota Mpouza, Zacharoula Karakonstanti.



Informazioni:



VERNISSAGE SABATO 3 FEBBRAIO ORE 18:00 PRESSO ARTE BORGO GALLERY



Titolo: NEW WORLD

Curatori: Dimitris Lambrou e Dimitris Karatzas

Vernissage: Sabato 3 Febbraio 2024 ore 18:00

Sede espositiva: Arte Borgo Gallery, Borgo Vittorio, 25, 00193 Roma RM, Italia

Periodo mostra: dal 3 al 15 febbraio 2024

Ingresso: libero

Orari: dal martedì al sabato 11 - 19 | lunedì e festivi chiuso



Contatti della galleria: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110