New Martina, la tiktoker delle "pellicole" arriva in via del Corso

Un'occasione per conoscere dal vivo la nota tiktoker e per farsi "martinizzare". Mercoledì 3 luglio, dalle 16 alle 20, New Martina (nome d'arte di Carmen Fiorito) sarà a Roma, precisamente nello store Vodafone di via del Corso, per incontrare i suoi fan.

New Martina a Roma

"Ci vediamo il 3 luglio a Roma, a via del Corso", ha annunciato New Martina su TikTok. "Vengo anche a martinizzarvi - ha fatto sapere l'influencer - non ci credo, sono felicissima, anche perché lì non ho negozi, quindi è l'unico modo che ho per vedervi e per martinizzarvi. Vi aspetto in tanti e - ha proseguito New Martina - per quelli che non vengono farò anche una diretta su TikTok. Però pensateci, io non ho negozi lì, quindi ci possiamo incontrare in queste occasioni bellissime".

Recentemente la tiktoker ha inaugurato uno store a Palermo riscuotendo un successo incredibile con circa 4000 fan. In via del Corso, questo pomeriggio, la situazione potrebbe replicarsi se non addirittura registrare un ulteriore record di presenze.

Chi è New Martina

Carmen Fiorito, 25 anni è la giovane influencer che ha raggiunto 8 milioni di follower su TikTok. La sua specialità è prendere vecchi telefoni dei clienti e renderli come nuovi applicando in tempi record e con una precisione imbattibile pellicole e cover. In questo consiste la "martinizzazione" diventata super virale. La giovane ha iniziato a lavorare come commessa nel negozio di cover di famiglia per poi aprire i suoi store "New Martina", prima a Napoli e poi in altre città e continuando a riscuotere sempre maggior successo.