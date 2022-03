Prezzo non disponibile

Mercoledi 23 marzo, alle 21, all'Alexanderplatz Jazz Club di Roma, va in scena "New Latin Breed" conJudy Puccinelli, voce e percussioni, Danilio Visco, basso e voce, Alessandro Forlini, pianoforte e tastiere, Riccardo Spilli, batteria e percussioni e Enrico Ghelardi, sax e flauto.

Il gruppo propone un omaggio al percorso artistico di Flora Purim, cantante brasiliana, accolta di diritto nel gotha mondiale della musica afroamericana. Famose le sue collaborazioni con Stan Getz, H. Pascoal, W. Shorter, C.Corea, J.Pastorius, dove emerge la sua creatività psichedelica, il jazz-rock e il samba jazz, fusi insieme a creare una lingua musicale senza confini.

I brani del repertorio sono stati scelti seguendo le naturali inclinazioni artistiche dei componenti del gruppo, che ben si sposano con le performances dell’artista in un arco temporale che va dalla metà degli anni ’70 all’inizio degli anni ’80, comprendendo la MPB, la fusion, il samba-jazz e la ricerca vocale.

“Something of Flora…” è il lavoro musicale prodotto dal gruppo in omaggio alla cantante edito nel 2018.