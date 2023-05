New jersey youth symphony a Roma

I giovani talenti dell'orchestra sinfonica giovanile americana diretta da Helen Cha-Pyo il 30 giugno a Roma . La New Jersey Youth Symphony (NJYS) non è solo un'orchestra composta da giovanissimi talenti ma anche una realtà didattica di eccellenza che nello stato del New Jersey opera sotto l'ala della Wharton Arts, un'organizzazione americana senza scopo di lucro con un programma di educazione alle arti dello spettacolo per ragazzi a partire dai 4 anni.

L'idea di creare un'orchestra sinfonica giovanile è nata nel 1979 all'interno della New Jersey Symphony Orchestra (NJSO), la più antica orchestra professionale dello stato del New Jersey, che ha affidato a George Marriner Maull il compito di guidare il primo gruppo composto da 65 studenti in età liceale, incarico che il Maestro ha mantenuto per 18 anni. A lui sono poi succeduti Adrian Bryttan e Paul Hostetter. Dal 2018 l'orchestra è diretta da Helen Cha-Pyo che è anche direttore artistico del Wharton Institute for the Performing Arts. Oggi sono 500 gli studenti che studiano e si esibiscono regolarmente in 15 diverse orchestre e formazioni, la più famosa delle quali è la Youth Symphony, riconosciuta a livello internazionale. Premiata dalla prestigiosa Società americana di Compositori e Autori (ASCAP) l'orchestra ha vinto per due volte il "Summa Cum Laude International Youth Festival and Competition "di Vienna (SCL Festival) riservato ai cori e alle formazioni musicali giovanili. Protagonista di diverse tournée in Europa (Londra, Belgio, Repubblica Ceca, Austria), è la prima volta che la NJYS viene in Italia con una formazione composta da 65 musicisti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

"Siamo felici e emozionati - spiega il direttore artistico e direttore principale Maestro Helen Cha-Pyo - e questo tour italiano i ragazzi lo vivono come un'occasione speciale non solo per far conoscere il loro talento e l'entusiasmo con cui vivono la musica, ma anche per veicolare il loro messaggio di speranza e pace."

Il programma prevede le "Montgomery Variations" ispirate ai movimenti per i diritti civili e commuovente tributo al potere della speranza e della fede che la compositrice afroamericana Margaret Bonds scrisse nel 1963 all'indomani dell'attentato alla chiesa battista di Birmingham nella quale morirono quattro ragazzine. A seguire l'orchestra eseguirà brani scelti della Sinfonia n. 9 "Dal nuovo mondo" di Antonín Dvo?ák. Questo pezzo iconico, ispirato alle melodie degli indiani d'America e degli spiritual afroamericani, funge da perfetto complemento alle Montgomery Variations di Bonds.

Con questo programma - conclude Helen Cha-Pyo - vogliamo portare il pubblico italiano in un viaggio ideale nella profondità della sofferenza degli indifesi e degli oppressi e celebrare attraverso la musica la forza universale della speranza e la resilienza dello spirito umano. Il tour italiano dell’orchestra diretta dal Maestro Helen Cha-Pyo parte da Roma con un concerto nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola venerdì 30 giugno