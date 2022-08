La neve a Nemi in piena estate: l'evento speciale

Dopo il grande successo degli appuntamenti nei mesi di giugno e luglio continuano gli eventi E-Estate a Nemi, nel comune in provincia di Roma.

Doppio appuntamento, da non perdere, venerdì 5 e sabato 6 agosto.

Venerdì 5 agosto dalle ore 20 a Nemi succederà qualcosa di veramente particolare. In piena estate e a pochi giorni da Ferragosto cadrà tantissima neve, ma fatta di schiuma. In una cornice da favola si potrà vivere una serata emozionante e divertente, fatta di musica e luci. Ospite, come ormai consuetudine il famoso Dj Megawatt sbarcato direttamente da Tenerife, ma originario di Nemi, pronto a far divertire con la sua musica e inondare migliaia di persone con la sua schiuma e i suoi laser.

“Vedere la grande affluenza di un pubblico in questa stagione estiva a Nemi così numeroso, proveniente non solo da Nemi ma anche dai paesi limitrofi e da Roma - ha dichiarato il sindaco del Comune di Nemi, Alberto Bertucci - mi rende orgoglioso del lavoro svolto nell'ambito dello sviluppo del territorio".

Il 6 agosto, invece, è attesa l'apertura dell'evento di Nemorali, che mette al centro la storia e la mitologia della Dea Diana di Nemi organizzata fino al 13 agosto dall'archeologa Sara Scarselletta ed inaugurata dal vice sindaco Edy Palazzi.

Gli eventi proseguiranno ancora per tutto il mese di agosto e di settembre con la grande attesa per l'edizione di Borgo di Vino 2022.