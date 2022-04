Per la prima volta in mostra in Italia Net-Zero Transition del fotografo Simone Tramonte, a cura di Tiziana Faraoni.



Il progetto è stato premiato in alcuni dei più importanti concorsi internazionali di fotogiornalismo, tra cui il Sony World Photography Awards e l'Environmental Photographer of the Year nel 2021, ed il Pictures of the Year International (PoYi) nell’anno 2022 e pubblicato su National Geographic, The Guardian, GEO, Der Spiegel, WeDemain, L'Espresso, WIRED.



Net-Zero Transition vuole mostrare le proposte più innovative che potranno permettere all'Europa di diventare il primo continente a impatto zero.



Il progetto analizza il rapporto tra uomo, ambiente e innovazione mostrando le nuove soluzioni tecnologiche in grado di guidare il passaggio a una nuova era.

Il lavoro affronta in chiave positiva il tema del cambiamento climatico, seguendo le tracce verso un concreto progresso ambientale, tecnologico, scientifico, sociale ed economico.



Inaugurazione venerdì 29 aprile 2022 dalle ore 18:00. La mostra sarà in esposizione fino al 15 maggio 2022.