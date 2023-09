NET Village, la Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2023

Roma, il cuore dell'evento di NET, diventa capitale della scienza per un week-end nella cornice della Città dell’Altra Economia a Testaccio.

Venerdì 29 e Sabato 30 Settembre dalle ore 18:30 alle 23:00, tante attività gratuite per il pubblico: esperimenti, attività per bambini, talk, spettacoli, giochi in 3D, una speciale caccia al tesoro con premi, e molto altro ancora...per scoprire insieme come la scienza sia bella e divertente!



Programma degli eventi NET 2023: https://www.scienzainsieme.it/notte-europea-dei-ricercatori/roma2023/

Prenotazione consigliata su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-europea-dei-ricercatori-e-delle-ricercatrici-net-23-685660187077



L’obiettivo principale del progetto è quello di condividere la nostra passione per la scienza con tutti i cittadini, e soprattutto i più giovani, affrontando argomenti attuali e che riguardano la società, attraverso esperienze coinvolgenti. La nostra missione è avvicinare le persone, al mondo della ricerca, mostrando come il punto di vista scientifico ci consenta di comprendere e affrontare le difficili sfide globali che ci attendono.



Madrina d’onore per questa 4a edizione del progetto è Marie Sk?odowska Curie, una straordinaria scienziata e anche la prima donna ad aver vinto 2 premi Nobel: uno per la fisica e uno per la chimica, di cui quest’anno celebriamo il 120° anniversario. Grazie a Lei nasce il programma europeo che sostiene NET!



La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.



I partner del progetto NET: Cnr - Artov (coordinatore), Enea, Inaf, Infn, Ingv, Ispra, Cineca, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale Uninettuno, Cref e Iss.