"Nessun nome nei titoli di coda", proiezione speciale all'Arena Mamiani

Lunedì 31 agosto, alle 21,00, un evento speciale per il centenario felliniano. "Sono più vecchio di Cinecittà, siamo nati tutti e due nel '37, soltanto che lei è di aprile e io sono di marzo..."



Nessun nome nei titoli di coda di Simone Amendola è un documentario poetico e divertente che porta alla luce un personaggio paradigmatico, ma invisibile, del cinema italiano: Antonio Spoletini.

Re senza nome di Cinecittà e collaboratore, tra i tanti, di Federico Fellini, Antonio è l’ultimo di cinque fratelli che hanno cercato le facce giuste per tutto il cinema italiano e internazionale passato da Roma.

Il regista lo ha incontrato a 80 anni suonati ancora sul campo, si è immerso con lui e lo ha raccontato in quel momento della vita in cui si vorrebbe lasciare ‘un nome nei titoli di coda’.

Lanciato dalla Festa del Cinema di Roma, premiato anche all'estero e arrivato tra i documentari finalisti nella categoria 'Cinema e spettacolo' ai Nastri D'argento, 'Nessun nome nei titoli di coda' è stato inserito tra gli eventi ufficiali del MiBACT per i 100 anni della nascita di Fellini. Nel film il rapporto tra Antonio e 'Federico' viene raccontato in maniera particolare: Antonio si mette alla ricerca di una pellicola del regista a cui è legato per cose molto personali.

