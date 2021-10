NeroGiallo, la V edizione della rassegna noir dell'Instituto Cervantes

Nero Giallo, la rassegna internazionale dell’Instituto Cervantes di Roma dedicata al romanzo giallo giunge alla quinta edizione. Il 3 e 4 novembre 2021 le sedi italiane dell’istituto di lingua e cultura spagnola (Milano, Napoli, Palermo e Roma) oltre a quelle di Stoccolma (paese ospite di questa edizione) e Madrid presentano il ciclo d’incontri noir con eventi sia in presenza che on line.

Due giorni per raccontare e analizzare la novela negra, con alcuni tra i più autorevoli autori europei e latinoamericani, protagonisti di conferenze, incontri e tavole rotonde in presenza - a Roma, Palermo e Stoccolma - e in streaming sui canali YouTube e i social delle sedi dell’Instituto Cervantes coinvolte in questa edizione.

In particolare a Roma, mercoledì 3 novembre alle ore 18 presso la Sala Dalí (Piazza Navona, 91), gli autori Ángel de la Calle e Romano de Marco saranno protagonisti della tavola rotonda dal titolo “Graphic novel e noir”. La combinazione tra immagine e parola, tra fiction e fumetto, è al centro di questo incontro/dialogo moderato da Luigi Politano, ad accesso libero con green pass.



In programma anche un omaggio ad Andrea Camilleri (1925-2019), il 3 e 4 novembre alle ore 11 in streaming su YouTube, con Marta Barrio (Spagna), Juana Salabert (Francia), Javier Puebla (Spagna) e Juan Carlos Chirinos (Venezuela). Nei due incontri virtuali i protagonisti analizzeranno la scrittura del grande autore siciliano attraverso alcuni testi e riflessioni personali.

In collaborazione con la rivista colombiana Libros y Letras, inoltre, gli scrittori Ricardo Silva Romero e Leonardo Padrón risponderanno su Twitter a una serie di domande e curiosità dei lettori.

Tra gli ospiti attesi a Nero/Giallo 2021 ci saranno, inoltre, Maurizio de Giovanni, Paolo Roversi, Giuseppina Torregrossa, gli scrittori spagnoli Yanet Acosta, Ángel de la Calle, César Pérez Gellida, Inés Plana, Ana Lena Rivera e Ignacio del Valle. Gli argentini Clara Obligado e Claudia Piñeiro, il venezuelano Rubi Guerra, il messicano Jorge Volpi e le scrittrici María Fernanda Ampuero (Ecuador), Anna Bågstam (Svezia) e Mercedes Rosende (Uruguay).



Le suggestioni del racconto e l’analisi degli aspetti cruciali, la lettura dei testi, le curiosità e gli aneddoti legati alla fase creativa, rappresentano il fulcro di Nero/Giallo. Passeranno in rassegna nel corso di questa edizione storie attuali, temi scottanti, situazioni avvincenti e surreali raccontate attraverso la novela negra, il romanzo giallo, il thriller, il poliziesco. Molteplici sfumature dello stesso colore che costituiscono il cuore pulsante dell’evento annuale promosso dall’Instituto Cervantes. Una rassegna che mette a confronto autori di diversi paesi che analizzano il successo di questo genere letterario nato nella seconda metà del XIX secolo, che ancora oggi riscuote grandi consensi grazie all’ausilio della fiction e del fumetto.



Tutte le iniziative sono ad accesso gratuito. Per accedere alla Sala Dalí è necessario il Green Pass

