Nerdflix, il nuovo spettacolo de "I pezzi di Nerd" al Teatro degli Audaci

Stanchi dei soliti programmi in tv? E' arrivato il momento di portare la tv in teatro. Dal lockdown nasce "Nerdflix", il nuovo spettacolo comico de "I pezzi di Nerd". Loro sono Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Michele Iovane, Jey Libertino protagonisti al Teatro degli Audaci.



Dal 7 al 10 aprile 2022 lo spettacolo è un susseguirsi di scene divertenti ispirate ai generi televisivi e cinematografici come spaghetti western, fantasy, noir, thriller ecc. Ogni scena è una parodia o una versione comica dell’originale, pensato per divertire e portare 2 ore di spensieratezza alle persone in un periodo dove tutti ne hanno bisogno.

Ad accompagnare lo spettacolo la voce di Angelo Maggi, grande artista nonché noto doppiatore italiano che presta la sua voce all’interno dello spettacolo.

Viviamo nell’epoca delle piattaforme digitali online che tendono a farci restare sempre di più a casa. Per contrastare questo fenomeno nasce NERDFLIX la prima piattaforma ONLIVE: “I migliori film, le migliori serie tv, i migliori documentari…noi non li abbiamo! Ma abbiamo film di scarto come “La casa di gratta”, “Prison nerd”, “Il buono il brutto e il tacchino” tutti rigorosamente live e orgogliosamente low cost! talmente low cost che non abbiamo nemmeno i soldi per ricaricare l’inchiostro della stamp…!”