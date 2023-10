“Nel verso del jazz”



E’ un viaggio per gli appassionati di poesia, musica e ironia, attraverso il ricordo di tre artisti di fama internazionale, legati tra loro per un linguaggio musicalmente poetico. Ascolterete la musica di Chet Baker, uno dei più grandi trombettisti del secolo scorso, tra i bianchi, senza ombra di dubbio, il migliore, che ha lasciato un segno indelebile sulla scena del mondo musicale, di quel genere conosciuto come “cool jazz”.



La poesia girerà un po’ il mondo, arrivando anche in Brasile, parlando di altri due grandi artisti e poeti della musica brasiliana, Vinicius De Moraes e A. C. Jobim. Vinicius De Moraes fu un cantante, un musicista, un drammaturgo, che contribuì in maniera incisiva all’inizio della Bossa Nova. Si farà dunque un giro per il mondo parlando di poeti, poesia e musica passando anche per l’Italia, ricordando il nostro poeta Giuseppe Ungaretti, che collaborò e conobbe Vinicius De Moraes in Brasile, di cui tradusse molti testi.



I brani più belli e famosi li ascolterete dal sax di Joe De Vecchis (croooner, compositore e arrangiatore), che ha ideato l’intero spettacolo, al pianoforte Gerardo Del Monte accompagnerà con la sua sensibilità alcune tra i più bei standards in repertorio. Tra una musica e un’altra, il tutto sarà intervallato da alcuni monologhi interpretati da Lucy Factor che con la sua ironia coinvolgerà il pubblico, portandolo al ricordo di certe dinamiche di vita vissuta, con un linguaggio prettamente confidenziale.



Dulcis in fundo, in anteprima, ascolterete una poesia inedita di Joe De Vecchis, tratta da un suo prossimo libro di poesie a breve in uscita. Voi vi chiederete : ma come, un musicista che scrive poesie? E sì, perché come disse qualcuno la poesia e la musica non sono poi così distanti, perché la poesia in fondo… è dare musica alla parola.