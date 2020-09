Nel bosco di Lariano, alla ricerca di segni ed echi di remoti insediamenti

Domenica 13 settembre 2020 ore 9.00, nel contesto dell’iniziativa Cose Mai Viste, promossa dall’Ente Parco dei Castelli Romani e riavviata dal giugno scorso, il Gruppo Archeologico Lariano guiderà una escursione chiamata "Nel bosco di Lariano": alla scoperta di segni ed echi di remoti insediamenti – Parte 2, indicata anche nell’opuscolo Cose Mai Viste 2020 dell’Ente Parco.



Si tratterà di una escursione/passeggiata nella parte settentrionale del bosco di Lariano, nel suo ambiente naturale dell’estate inoltrata dove sono visibili anche tracce di insediamenti protostorici e medievali.



Si passerà presso antichi fontanili (quale quello della Pescara), e presso il Colle Mozzo, dove nel 1990 fu rinvenuta una sepoltura principesca protostorica, e si giungerà fino alla sommità, sede dei ruderi del Maschio di Lariano.



• numero di partecipanti per gruppo, 15;

• prenotazione (obbligatoria) dal Gruppo Archeologico Lariano – Tel. 347.4597026 – e.ciminari40@gmail.com – che fornirà le ulteriori informazioni sulle modalità richieste ai partecipanti anche per il contenimento della diffusione del Covid 19;

• appuntamento, ore 9,00, al Piazzale Martiri della Libertà di Lariano

• durata dell’escursione: 4 ore, circa.

• quota di partecipazione gratuita.

• difficoltà dell’escursione bassa – Accessibilità no.



Si consigliano scarpe da trekking, pantaloni lunghi, borraccia d’acqua e (col sole) copricapo, e, per chi vuole, bastoncini da trekking.