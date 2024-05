Sabato 8 giugno 2024 si inaugura un emozionante evento artistico intitolato "NEL BLU DIPINTO DI BLU – Colore Sensazione Emozione".

Partendo dalla famosissima canzone interpretata magistralmente da Domenico Modugno e in particolare al celebre verso “Mi dipingevo le mani e la faccia di blu…” viene proposto al grande Pubblico una serie sceltissima di opere in campo visivo & poetico, dove è facilmente riscontrabile il blu, colore del cielo, del mare, della spiritualità, della tranquillità e della calma.



Le atmosfere insite nei versi della famosissima canzone sono state interpretate da tutti gli Artisti partecipante sia in campo poetico che visivo in modo coinvolgente, generando un’esplosione di colore ed energia. Tutte le opere proposte, sia quelle dalle forme classiche o quelle più contemporanee, sono portatrici di un messaggio bello e soprattutto positivo.



Si ringraziano le Docenti delle scuole dell’infanzia COCCINELLA e GIRASOLE COLORATO che hanno piacevolmente coinvolto in questo colorato viaggio artistico i Bambini delle loro classi.



Un inedito viaggio artistico ricco di colori & parole dove regnano freschezza, leggerezza, armonia e il colore blu.

Mauro Rubini



Artisti partecipanti:

Antonella Ariosto – Tiziana Bartolini - Paola Bracaglia – Alessandra Chiappetta - Paolo Cirmia - Tiziana Fiore – Linda Franco – Maria Gabriella Gentile - Kefa - Maria Grazia Lunghi – Gloria Monaldi – Amelia Mutti - Tiziana Narducci - Laura Palmarocchi – Barbara Partis – Elena Picciolo – Mauro Porrega – Mauro Rubini – Mariantonietta Sampaolo – Eugenia Simonetti - Stefano Tagliati – Giovanna Tancredi – Rossella Trocchi - Patrizia Volpicella – Michela Zanarella - Monica Zavatta - Tatyana Zaytseva



La mostra potrà essere visitata dal 8 al 15 giugno 2024 dalle 17:00 alle 19:00 (festivi esclusi) nella sede di Via Gaetano Casati 27 - Roma

L’ingresso è libero



Ingresso libero