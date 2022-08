"Nei minuti di recupero", una rassegna per vedere i film persi nella scorsa stagione

Giovedì 4 agosto ha inizio la rassegna "Nei minuti di recupero",?che illumina gli schermi del cinema 4 Fontane offrendo al pubblico la possibilità di recuperare o scoprire titoli di qualità usciti in sala la scorsa stagione.

Molti i titoli italiani in programmazione: WELCOME VENICE di Andrea Segre, IL BUCO di Michelangelo Frammartino?entrambi accolti con grande entusiasmo della critica a Venezia e, in seguito, dal pubblico in sala.??LEONORA ADDIO di Paolo Taviani;?L'ARMINUTA di?Giuseppe Bonito?Vincitore del David di Donatello 2022 per la miglior sceneggiatura non originale;?FUTURA di di Lamberto Sanfelice.

Tanti i film internazionali in programmazione:?IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell, AFTER LOVE di Aleem Khan,?PARIGI, 13ARR. di Jacques Audiard;?C'MON C'MON di Mike Mills con il premio Oscar Joaquin Phoenix; SCOMPARTIMENTO N.6 Vincitore del Gran Premio della Giuria al 74° Festival di Cannes (2021); IL COLLEZIONISTA DI CARTE di Paul Schrader; SUPERNOVA?con protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci;?ILLUSSIONI PERDUTE, lo straordinario adattamento di da Xavier Giannoli dell'omonimo romanzo di Honoré de Balzalc; ONE SECOND,?l'ultima coinvolgente opera di Zhang Yimou;?GAGARINE di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh;?L'ACCUSA i Yvan Attal. Un film sull'impotenza della ragione e sulla necessità della giustizia;?UN ANNO CON SALINGER?di Philippe Falardeau. Un originale coming-of-age animato dall'amore per la letteratura;?IL MALE NON ESISTE?di?Mohammad Rasoulof premiato con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino.; LA DOPPIA VITA DI MADELEINE COLLINS di Antoine Barraud.

La programmazione completa

04-ago

ONE SECOND 104′ 18,30

IL RITRATTO DEL DUCA 96′ 18,30

GAGARINE 108′ 20,30

SUPERNOVA 93′ 20,45

05-ago

PARIGI, 13ARR. 105′ 18,30

WELCOME VENICE 100′ 18,30

ILLUSSIONI PERDUTE 122′ 20,30

AFTER LOVE 89′ 20,45

06-ago

LEONORA ADDIO 91′ 18,30

L’ACCUSA 138′ 18,00

FUTURA 105′ 20,30

L’ARMINUTA 110′ 20,30

07-ago

C’MON C’MON 108′ 18,30

UN EROE 127′ 18,00

UN ANNO CON SALINGER 101′ 20,30

IL COLLEZIONISTA DI CARTE 112′ 20,45

08-ago

GAGARINE 108′ 18,30

IL BUCO 91′ 18,00

IL MALE NON ESISTE 150′ 19,45

IL RITRATTO DEL DUCA 96′ 20,45

09-ago

ILLUSSIONI PERDUTE 122′ 18,15

LA DOPPIA VITA DI MADELEINE COLLINS 102′ 18,15

SCOMPARTIMENTO N.6 107′ 20,30

WELCOME VENICE 100′ 20,45

10-ago

L’ARMINUTA 110′ 18,00

SUPERNOVA 93′ 18,30

L’ACCUSA 138′ 20,15

ONE SECOND 104′ 20,30

11-ago

UN ANNO CON SALINGER 101′ 18,00

AFTER LOVE 89′ 18,30

UN EROE 127′ 20,30

PARIGI, 13ARR. 105′ 20,30

12-ago

IL MALE NON ESISTE 150′ 18,00

FUTURA 105′ 18,30

LEONORA ADDIO 91′ 20,45

IL BUCO 91′ 21,15

13-ago