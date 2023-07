Neiminutidirecupero, la rassegna al cinema Giulio Cesare

Prezzo non disponibile

Da venerdì 28 luglio al cinema Giulio Cesare arriva la rassegna "NeiMinutiDiRecupero", una proposta di titoli della scorsa stagione per chi li avesse persi. Un'occasione per recuperare o scoprire titoli di qualità usciti in sala la scorsa stagione.

Molti i titoli italiani ed europei in programmazione che potranno essere visti al prezzo speciale di 3,50 euro grazie alla promozione Cinema Revolution. Tutti gli altri si potranno vedere al prezzo speciale di 6,50 euro.

Tutti i film verranno programmati 2 volte e per i film stranieri si alterneranno la versione doppiata e la versione originale sottotitolata.

La programmazione e le prevendite disponibili a questo link.