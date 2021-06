Nccp, Nuova Compagnia di Canto Popolare all'Auditorium Parco della Musica

NCCP - Nuova Compagnia di Canto Popolare si esibirà martedì 15 giugno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, nell'ambito della rassegna estiva "Si può fare".

Con alle spalle numerosi album, nei quali hanno ripercorso le molteplici declinazioni di una musica aperta a infinite suggestioni, e innumerevoli spettacoli per piazze e teatri in ogni angolo del mondo, la Nuova Compagnia di Canto Popolare rappresenta l’espressione più significativa della cultura musicale di un meridione lontano da ogni stucchevole oleografia. Con il loro ultimo album, Napoli 1534, premiato con la Targa Tenco come miglior album in dialetto, ha rinnovato la lezione di padri e maestri, misurandosi con un antico codice di villanelle senza ricadere nell’aridità stilistica di un impossibile ricalco, grazie anche alla straordinaria bravura dei musicisti raccolti attorno alla figura carismatica di Fausta Vetere e alla sapiente architettura ritmica ed armonica elaborata da Corrado Sfogli, direttore artistico della formazione partenopea fino alla sua prematura scomparsa. Con l’apporto di numerosi ospiti, il concerto sarà anche un omaggio alla sua memoria oltre che l’occasione di ripercorrere i tanti brani che, in una cinquantennale carriera, hanno consacrato la fama nel mondo della NCCP.

Di seguito il programma completo dell'estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica

LATTE E I SUOI DERIVATI LILLO&GREG - 8 giugno (RINVIATO AL 20 GIUGNO)

MOGOL IN EMOZIONI CON GIANMARCO CARROCCIA - 10 giugno (EVENTO ANNULLATO PER MALTEMPO)

​ALMAMEGRETTA - 14 giugno

​NCCP - NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE - 15 giugno

THE BEATBOX E CARLO MASSARINI - 17 giugno

​EMMA - 18-19 giugno

M¥SS KETA - 21 giugno

SERGIO CAMMARIERE - 22 giugno

EDOARDO BENNATO - 23 giugno

NICCOLÒ FABI - 24-25 giugno

MECNA - 26 giugno

L'ORCHESTRACCIA - 27 giugno

ROBERTO ANGELINI, PAOLO BENVEGNÙ - 28 giugno

JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE - 29 giugno

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - 30 giugno

FABRIZIO MORO - 2-3-4 luglio

ROBBEN FORD AND BILL EVANS - 5 luglio

RKOMI - 7 luglio

GHEMON - 8 luglio

GIGI D'ALESSIO - 9 luglio

VENERUS - 10 luglio

DARDUST - 11 luglio

GINO PAOLI E ORCHESTRA - 12 luglio

UMBERTO TOZZI - 13 luglio

DIODATO - 17 luglio

NICOLA PIOVANI - 18 luglio

PIERO PELÙ - 19 luglio

PAOLO FRESU “HEROES” OMAGGIO A DAVID BOWIE - 20 luglio

NEK - 23 luglio

FIORELLA MANNOIA - 24-25 luglio

COLAPESCEDIMARTINO - 26-27 luglio

MAX GAZZÈ - 30-31 luglio

CHRISTIAN DE SICA - 1 agosto

CALIBRO 35 - 2 agosto

​TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - 3 agosto

FRANCESCO BIANCONI - 4 agosto

​PINK FLOYD LEGEND - 7 agosto

​LO STATO SOCIALE - 8 agosto

NOA - 23 agosto

WILLIE PEYOTE - 24 agosto

STEFANO BOLLANI TRIO - 25 agosto

​IL MURO DEL CANTO - 26 agosto

COMA_COSE - 27 agosto

SNARKY PUPPY - 3 settembre

LUCA BARBAROSSA - 4 settembre

NOEMI - 6 settembre

​​LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - 7 settembre

​THE ZEN CIRCUS - 8 settembre

MOTTA - 10 settembre

PAF TRIO PAOLO FRESU / ANTONELLO SALIS / FURIO DI CASTRI - 11 settembre

ARIETE - 27 settembre

BALLO - 28 settembre

