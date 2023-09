National Wine Clash, sfida delle migliori enoteche a colpi di bicchiere

Manca poco al primo National Wine Clash realizzato da Supernaturale. Domenica 15 ottobre, presso la Città dell’Altra Economia a Roma, 20 enoteche provenienti da tutta Italia si scontreranno, dalle 14 alle 23, a colpi di vini naturali: un confronto serrato fino all’ultimo bicchiere. A ogni wine clash il pubblico esprimerà un voto di gradimento che decreterà il vincitore della sfida. Il tutto condito dal sound system di celebri artisti, simbolo del mondo reggae e non solo, che renderanno ancora più unico l’appuntamento del 15 ottobre.

“Il wine clash nasce dall’idea di mescolare la cultura delle sfide tra sound system - nate tra liquor store Jamaicani - con il nostro mondo del vino artigianale. Dopo il successo e il divertimento delle sfide invernali, Supernaturale si inventa un ‘clash’ nazionale dove gli osti delle migliori enoteche e ristoranti della scena italiana si sfideranno con delle proposte di vino speciali e uniche”, hanno dichiarato Riccardo Zamurri e Andrea Romeo, rispettivamente CEO & Chief Marketing Officer e Chief Operations Officer di Supernaturale, azienda dalle competenze trasversali che si occupa di aiutare le imprese nella transizione ecologica e nello sviluppo di consumi sostenibili.

La sfida nel bicchiere: come funzionano i Wine Clash

Le enoteche in sfida, superate le eliminatorie, passeranno ai quarti di finale, poi alla semifinale e alla finale che sancirà la squadra vincitrice. Il premio del primo National Wine Clash sarà un viaggio per due persone ai Saloni del vino della Loira. Il pubblico potrà partecipare alle sfide comprando i gettoni per pagare i clash, degustare e votare i vini in gara (5 € per n. 2 gettoni per le eliminatorie, 10 € per n.4 gettoni per le fasi finali). Inoltre, nel corso del Wine Clash, enoteche e vignaioli promuoveranno e venderanno i loro prodotti mentre il Collettivo Gastronomico creerà un menu apposito per l’occasione.

A celebrare il tutto grandi ospiti d’eccezione: Pier1 di One love Hi Pawa, uno dei sound system reggae più famosi al mondo, Bass Unit con il loro impianto cosmico e il ritorno al microfono per esaltare la sfida di Macro Marco, famoso dj e produttore.