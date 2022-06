Nates 1.1, il progetto dell'artista iraniana Raha Tavallali

All’interno degli spazi de La_lineaartecontemporanea, Raha Tavallali presenta il nuovo progetto “Nates 1.1.”, che si sviluppa attraverso differenti mezzi, dalla video performance alla fotografia, dal disegno alla serigrafia.

Tutto ha inizio dall’ascolto fortuito di alcune parole di Robert Crumb inserite all’interno di un brano musicale ambient di Leo Wyndham, avvenimento da cui trovano origine una serie di visioni in bianco e nero che saranno, nel modo più fedele possibile, riprodotte dall’artista in video.

In mostra, oltre alla proiezione del video girato dalla stessa Raha Tavallali con la partecipazione della performer Elina Maria Vaakanainen, saranno esposti anche piccoli sketch su carta (realizzati come storytelling della performance), fotografie in bianco e nero (scattate dall’artista dopo le riprese video) e una serigrafia stampata per l’occasione all’interno del laboratorio di grafica La_lineaartecontemporanea.