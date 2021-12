Il Villaggio delle Meraviglie a Santa Severa

Storia, magia, bellezza e tradizione. Dall’8 dicembre al 9 gennaio, il Castello e il borgo medievale di Santa Severa si illuminano a festa con il Villaggio delle Meraviglie a cura dell’Associazione Eventi d’autore, selezionata attraverso un avviso pubblico con Firicano allestimenti, nell’ambito della rassegna Feste delle meraviglie, progetto promosso dalla Regione Lazio con la supervisione organizzativa di LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, MiC e Coopculture.

Nelle piazze e nei cortili del Castello si potrà passeggiare accompagnati dal suono delle più belle musiche natalizie eseguite dai classici zampognari, ma vedere anche artisti di strada, il teatro dei burattini, band di musica dal vivo, momenti di animazione con Babbo Natale, la Befana e gli Elfi. I visitatori, varcando le porte del borgo, potranno immergersi in una dimensione magica e inedita per vivere un’esperienza unica in uno dei luoghi più affascinanti del litorale laziale.

Tra le attrazioni di questa edizione, sul piazzale del Fontanile i visitatori troveranno una grande e attrezzata pista di pattinaggio sul ghiaccio, coperta da una tensostruttura per divertirsi in tutta sicurezza. Sul piazzale delle Barrozze, inoltre, un ricchissimo Mercatino di Natale accoglierà il pubblico che potrà passeggiare avvolto nella straordinaria atmosfera creata dalle tante suggestive casette di legno sapientemente decorate e scoprire l’artigianato locale. Non mancheranno le aree dedicate al ristoro dove gustare tante delizie enogastronomiche e prodotti tipici provenienti da ogni angolo del Lazio per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia.

All’interno del Castello, nei saloni di Manica Lunga e Manica Corta affacciati sul mare, grandi e bambini potranno vivere l’emozione di scoprire la Casa di Babbo Natale. Superato l’ingresso con le Renne, si verrà accolti dagli Elfi che condurranno i piccoli ospiti in una divertente stanza dei giochi: uno spazio accogliente e a misura di bambino attrezzato con tappeti morbidi, cuscinoni e tanto divertimento. Si potrà anche assistere a bellissimi spettacoli e visitare l’Ufficio postale con un colorato spazio dedicato alla scrittura delle letterine per Babbo Natale.

Accanto all’ufficio postale, allestito anche uno spazio dedicato al laboratorio dei giochi dove ogni giorno gli Elfi saranno pronti a svelare i loro segreti ai piccoli visitatori. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla scoperta del mondo naturalistico e del riciclo creativo con tante attività divertenti e utili per dare libero sfogo alla fantasia. L’area giochi ospita anche un corner multimediale in cui saranno proiettati cartoni animati e video a contenuto educativo per sensibilizzare i più piccoli su tematiche importanti come l’ecologia, la sostenibilità e la salvaguardia del pianeta attraverso il rispetto di poche e semplici regole. Il percorso prosegue con la Fabbrica dei Giocattoli, un grande marchingegno coloratissimo, fatto di ingranaggi, motori, leve e pulsanti dove gli Elfi confezionano i regali. Infine, si potrà entrare nella magica casa di Babbo Natale con la cucina e la sala da pranzo che accolgono i visitatori prima dell’incontro più atteso. Babbo Natale, sulla sua splendida poltrona, sarà pronto ad ascoltare i desideri dei più piccoli e a fare una foto ricordo con loro, vicino a un maestoso albero di Natale con tanti colorati pacchi regalo.

All’interno della Foresta Incantata, tra gli alberi e suggestive figure luminose sospese, i bambini potranno entrare nella Casa della Befana e incontrarla mentre è intenta a preparare calze e dolcetti.

Sul grande prato antistante, inoltre, ci si potrà divertire salendo un’antica giostra a cavalli della fine dell’Ottocento e provare l’emozione di trottare sui pony di Babbo Natale.

Sul piazzale delle due Chiese, inoltre, sarà allestito un grande presepe ambientato in un borgo marinaro: i visitatori accompagnati dalla suggestione del mare e dell’atmosfera carica di serenità dell’Avvento, potranno incontrare personaggi e luoghi carichi di spiritualità che rispecchiano la grande tradizione natalizia italiana.

Nel corso delle festività, gli spazi del Castello ospiteranno un cartello di interessanti eventi, fra teatro ragazzi, musica, giocoleria e molto altro. Nel Cortile delle Barrozze, appuntamento con il Teatro magico dove gli artisti racconteranno al pubblico miti, favole e storie di altri tempi e altri luoghi. Il posto ideale dove condividere un’esperienza stimolante per tutta la famiglia, un’occasione speciale per stare insieme e far viaggiare la fantasia con diversi appuntamenti come il ventriloquo, lo spettacolo di magia, Masha&Orso, Frozen e tanti altri.

Lungo le vie del Villaggio, inoltre, esibizioni con marching band, artisti di strada, cantastorie e burattinai. Abilissimi artisti si cimenteranno in numeri spettacolari di mangiafuoco e sputa fuoco ma si potrà assistere anche ad affascinanti coreografie affidate a talentuosi giocolieri che daranno vita a spettacolari performance che lasceranno tutti a bocca aperta. Ogni giorno 3 esibizioni della durata di 15 minuti. Abili trampolieri percorreranno le vie del borgo eseguendo mirabolanti acrobazie e scenografiche coreografie accompagnati da musica itinerante eseguita dal vivo. Come nelle più belle fiabe, fate, elfi, principesse e animali parlanti prenderanno vita portando gioia e meraviglia a grandi e piccini con 2 esibizioni ogni giorno della durata di 30 minuti.

I visitatori potranno inoltre assistere alla Parata di Natale: uno spettacolo di animazione in movimento, con artisti di strada su trampoli, che porta in scena i personaggi del Natale più amati dal pubblico. Una straordinaria animazione mobile e musicale dove, come per magia, l’albero di Natale e la stella cometa, il pupazzo di neve e Babbo Natale in compagnia dei folletti, al suono delle più belle melodie natalizie, prenderanno vita per la gioia di tutte le famiglie con 2 esibizioni ogni giorno della durata di 30 minuti.

In Piazza delle Barozze, infine, appuntamento con uno spettacolo magico in cui gli artisti incanteranno il pubblico modellando, inglobando, accorpando in modo unico e inimitabile migliaia di bolle di sapone colorate in uno spettacolo frutto di combinazioni innovative di luce, musica e magia. Vere e proprie cascate di bolle si alterneranno a incredibili esecuzioni come le bolle di sapone che si riempiono di fumo e la straordinaria magia della bolla di sapone infuocata.

Durante tutto il periodo natalizio, inoltre, l’Ostello rimarrà aperto e a disposizione di chiunque desideri pernottare nel Castello, offrendo anche la possibilità agli ospiti non solo di visitare tutte le attrazioni ma anche di visitare i Musei del complesso monumentale, inclusi nel biglietto di ingresso al Villaggio, fare un viaggio nel passato nell’antico porto etrusco e nel santuario di Pyrgi con la realtà virtuale ed esplorare le ricostruzioni realizzate con la realtà aumentata. Tutte le informazioni sono disponibili al link www.castellodisantasevera.it/ostello/.

Costo del Biglietto della Pista di Ghiaccio

€ 5.00 per 30 minuti

€ 8.00 per 60 minuti

Agevolazione per ospiti Ostello e possessori carta LAZIO Youth card

€ 3.00 per 30 minuti

€ 6.00 per 60 minuti

Giorni e Orari di apertura:

Dall’8/12/2021 al 19/12/2021

Ven – sab – dom – / dalle ore 10,30 alle ore 19,30

8/12/2021 – dalle ore 10,30 alle ore 19,30

Dal 23/12/2021 al 09/01/2022

Tutti i giorni / dalle ore 10,30 alle ore 19,30

Ingresso è consentito solo con mascherina. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass secondo la normativa anti Covid. L’accesso sarà controllato da personale con lettore di Green Pass che gestirà il flusso dei visitatori in modo che gli ingressi siano scaglionati e non ci sia mai troppo affollamento all’interno dei luoghi chiusi.

Per migliorare la gestione delle file sono stati previsti spazi di attesa per i visitatori come l’area giochi o lo spazio di attesa prima dell’incontro con Babbo Natale.

All’ingresso e lungo il percorso saranno inoltre a disposizione dispenser per l’igiene delle mani.

Il biglietto d’ingresso assicura la visita alla Casa di Babbo Natale e alla casa della Befana e a tutti gli spettacoli in programma. I biglietti si possono acquistare al botteghino negli orari di apertura del villaggio e online.

Informazioni: 3939797095