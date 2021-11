Natale solidale al Villaggio delle Emozioni

Torna domenica 28 novembre il Villaggio delle Emozioni, l’evento natalizio di raccolta fondi dell’associazione Il Mago di Oz Onlus a cui prenderà parte l’attrice Giulia Bevilacqua, come madrina dell’evento. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a favore dei bambini in disagio economico del X° Municipio, per garantire loro l’accesso alle terapie di cui hanno bisogno, per superare le difficoltà che condizionano la loro vita e i loro sogni.

L' Associazione Il Mago di Oz Onlus, centro per la cura e il trattamento delle principali problematiche dell'età evolutiva, presente sul territorio del X° Municipio da 18 anni, per salutare l’arrivo del Natale presenta la terza edizione dell’ evento di raccolta fondi, nato per sostenere un progetto di utilità sociale.

“Dopo le prime due fortunate edizioni, abbiamo deciso di riproporre il nostro evento di raccolta fondi interamente dedicato alle emozioni – spiega Laura Feci Moraja, fondatrice e responsabile dell’Ass. Il Mago di Oz ONLUS - durante il quale i bambini saranno coinvolti in un entusiasmante viaggio alla scoperta di sé. Verranno accolti da Babbo Natale e l’Elfo postino, potranno divertirsi a scrivere e colorare la letterina che va recapitata direttamente a Babbo Natale, potranno fare una golosa merenda e poi entrare nell’isola delle favole in cui sperimenteranno letture interattive sulle emozioni e infine potranno scegliere tra tanti laboratori diversi, tutti dedicati alla conoscenza delle proprie emozioni.”

"In ogni edizione del nostro Villaggio delle Emozioni abbiamo sempre destinato la raccolta fondi ad un progetto a sostegno del nostro territorio – prosegue Nadia Riccioli, fondatrice e responsabile dell’Ass. Il Mago di Oz ONLUS - Quest’anno abbiamo deciso di raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà economica che non possono sostenere le spese per le terapie dei propri figli. Per noi rimane un valore portante l’accessibilità ai nostri servizi indipendentemente dalle possibilità economiche che la famiglia ha. Grazie a questo salvadanaio, che abbiamo costituito nel 2018, abbiamo già aiutato oltre 50 famiglie." Presente in qualità di madrina dell’evento, l’attrice romana Giulia Bevilacqua, amica da anni dell’Associazione Il Mago di Oz ONLUS.

“Sono sempre molto felice di sostenere l’Associazione Il Mago di Oz Onlus – commenta Giulia Bevilacqua - che da anni si prende cura dei bambini con difficoltà. Da mamma ancora di più comprendo l’importanza di realtà come questa che si impegnano per dare aiuto a tutte le famiglie indipendentemente dalle loro possibilità economiche”.

L’evento, come in ogni passata edizione, sarà realizzato anche grazie al sostegno di realtà locali. “Ringraziamo le realtà del territorio che hanno contribuito a realizzare l’evento di Domenica 28 Novembre – aggiunge Laura Feci - e che saranno presenti per sostenere la nostra raccolta fondi mettendo a disposizione gratuitamente servizi e beni materiali”.

?Si ringraziano per il sostegno: Vivi Caffè Via di Castel Porziano 294 Roma, Todis Via di Castel Porziano 294 Roma, Grafideaprint Roma Via Erik Satie 12, Falco D’Oro Via della Tolda 26 Ostia, Centro Calamide Via Calamide 55 Roma, V4le Fotoricordi di Famiglia.

ECCO COSA TROVERAI NEL VILLAGGIO DELLE EMOZIONI

Babbo Natale e l’Elfo postino

Il tuo viaggio inizierà entrando nel mondo di Babbo Natale. L’Elfo postino ti aiuterà a scrivere la letterina mentre Babbo Natale. seduto comodo in poltrona, sarà pronto a fare tante foto ricordo e ad ascoltare i tuoi desideri.

L’isola delle favole

Subito dopo sarai accolto dal “Raccontastorie” nell’isola delle favole e sarà li che entrerai nel mondo fatato delle emozioni in cui tutto è possibile. Grazie alle storie narrate sognerai di vivere avventure emozionanti.

Attività e laboratori sulle emozioni

Dopo averlo sognato adesso potrai viverlo di persona! Le nostre guide d’eccezione ti condurranno all’interno di un’esperienza sensoriale per conoscere le tue emozioni. Insieme alle nostre professioniste vivrai un’esperienza di contatto con le tue emozioni, in una cornice di gioco e divertimento, portando cosi nel cuore il ricordo di un’avventura emozionante ed unica.

L’angolo goloso

Ampia area dedicata al food: dallo stand del Pop Corn al Corner degli Hot-Dog, passando per l’isola dei dolci, per concludere l’esperienza e rilassarsi grazie allo speciale angolo delle tisane e dei tè.

L'Associazione Il Mago di Oz Onlus è un centro riabilitativo specializzato nella cura e nel trattamento delle principali problematiche dell'età evolutiva, nato nel 2004 nel quartiere Infernetto. Ad oggi l'Associazione rappresenta un punto di riferimento sul territorio con un'equipe multidisciplinare di oltre 40 specialisti nelle principali aree riabilitative: neuropsichiatria infantile, logopedia, neuropsicomotricità, fisioterapia, osteopatia, optometria, psicoterapia individuale e familiare, tutoraggio apprendimento. A settembre 2017, venendo incontro alla crescente richiesta da parte del territorio, l'Associazione ha inaugurato la sua seconda sede a Lido di Ostia. ?

Per esigenze legate al Covid, l’evento è stato organizzato per ingressi contingentati.

Per partecipare all’evento sarà pertanto obbligatoria la prenotazione attraverso la pagina ufficiale dell’evento oppure scrivendo ad eventi@ilmagodioz.com