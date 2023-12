Natale Solidale a Città dell'Altra Economia

Prima edizione dell'evento Natale Solidale, nei giorni 22-23-24 dicembre presso la Città Dell'Altra Economia: mercatino di artigianato artistico etico e sostenibile all'interno delle sale Asia e Oceania e nel piazzale antistante.



Un'ottima chance per i ritardatari dei regali di Natale, i quali avranno la possibilità di acquistare last minute tante creazioni originali e realizzate a mano da sapienti artigiani, per be tre giorni, in un ambiente rilassante, lontano dal caos dei centri commerciali.



Dall'abbigliamento sartoriale agli articoli di design, dalle ceramiche ai saponi artigianali: le creazioni proposte sono davvero molte e pronte a soddisfare anche il più esigente dei clienti.



Natale Solidale è organizzato dall'associazione culturale EticArte (la stessa del Green Market Festival che si svolge mensilmente nella medesima location), in collaborazione con l'associazione culturale Zip Zone, che cura, dall'8 dicembre fino al 24, il progetto "MAD Musica Arte Danza al Mattatoio", vincitore dell'avviso pubblico Culture in Movimento indetto dal Comune di Roma: il mercatino etico e sostenibile va a complementare il programma già ricco dell'evento, aggiungendo bellezza con le tante proposte in vendita.



L'associazione culturale EticArte inoltre devolverà in beneficenza ad Amnesty International una parte dei proventi, e sarà anche possibile contribuire lasciando una donazione presso appositi salvadanai disposti qua e là nella sala: un'occasione per essere un pochino più buoni ed aiutare chi è meno fortunato di noi.



Nel piazzale esterno saranno posizionati alcuni punti di street food, oltre ad altri artigiani: un piccolo angolo di relax al riparo dallo stress dello shopping sfrenato di Natale, ed un modo per apprezzare le tante performances artistiche che animalo il progetto MAD.



Il programma del progetto MAD è entusiasmante come sempre:

23 DICEMBRE ORE 10.30 - 13.30

CARTONI ANIMALI (laboratorio)

a cura di Roberto Capone con l’Associazione Perfareungioco



23 DICEMBRE ORE 11.30

BABBI NATALI (spettacolo)

di Francesco Picciotti



23 DICEMBRE ORE 16.00

LE CARDAMOMÒ (musica)

con Gioia Di Biagio, Ivan Radicioni, Antonia Harper e Marta Vitalini



23 DICEMBRE ORE 17.00

THE ENGINE (performance conclusiva della residenza di danza)

Coreografo ballerino Alessandro Marzotto Levy, ballerine Alice Consigli ed Elena Bastogi

Performance finale di danza



24 DICEMBRE ORE 11.30

IL RACCONTO DI NATALE (spettacolo)

di Davis Tagliaferro



Sarà inoltre possibile seguire un workshop per creare il proprio biglietto di auguri personalizzato, a cura del brand di illustrazioni Le Orme Di Ilaria. Attenzione agli orari e alla posizione: essendo posizionato all'interno di un piazzale molto grande, a volte coesistono diversi mercatini qua e là nello spazio: Natale Solidale si trova nel primo edificio a destra entrando da Via di Monte Testaccio.



Gli orari di apertura sono:

venerdì dalle ore 15 alle 20;

sabato dalle ore 10 alle 20;

domenica dalle ore 10 alle 16, per dare modo anche agli operatori ed agli artigiani di trascorrere la Vigilia di Natale in famiglia.



Info greenmarketfestival@gmail.com