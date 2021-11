Presepi da Gustare, street food e artigianato a San Vito Romano

Domenica 12 dicembre nel centro storico di San Vito Romano lo street food e l’artigianato in mostra a Presepi da Gustare. Evento organizzato dalla Pro Loco di San Vito Romano e con il patrocinio del Comune di San Vito Romano.

In un caldo e magico clima natalizio un meraviglioso percorso per scoprire quelle piccole opere d’arte che sono i presepi. Tra musica e animazione per grandi e piccini vi accoglieranno associazioni culturali, artigiani e commercianti sanvitesi per farvi conoscere eccellenze e tradizioni del territorio.

Apertura degli stand e presepi partecipanti al “Concorso Presepi 2021” alle ore 11. Stand enogastronomici e artigiani lungo i vicoli del centro.

Mostra fotografica “Parole e Pensieri” del Circolo sanvitese “Mondi senza età”.

Animazione per bambini con il Mago Parker e Topolino.

Intrattenimento musicale con la Street Band Gruppo Smilf.

Apertura degli stand gastronomici da pranzo a sera tardi.