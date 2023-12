Natale al Gemelli con "Wonka": il film proiettato nella sala cinema del Policlinico

Giornata speciale di doni e magia al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma: martedì 19 dicembre, alle 16, nella sala MediCinema dell’ospedale (8° piano, ala A) sarà proiettato il film “Wonka” di Paul King, basato sulla storia del protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, romanzo per bambini di Roald Dahl in uscita nei cinema d’Italia proprio in questi giorni con Warner Bros. Pictures in associazione con Village Roadshow Pictures e una produzione Heyday Films.

Inoltre, alcuni rappresentati delle associazioni di quartiere Balduina'S e Rete Trionfale, accompagnati da volontari di MediCinema Italia, prima della proiezione si recheranno nei reparti pediatrici del Policlinico Gemelli per consegnare i doni ai bambini e si avvarranno della presenza straordinaria dei figuranti della 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, distaccamenti italiani dei gruppi internazionali di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm, che impersonano i protagonisti della grande “galassia lontana lontana” vestendo i loro accuratissimi costumi, riproduzioni di quelli usati sui set dei film o creati per videogames o serie animate.