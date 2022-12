Natale all'Oasi Felina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'Associazione A.S.T.A. si prepara al Natale e ai suoi festeggiamenti con la grande Festa del Natale, che si terrà all’Oasi Felina di Porta Portese a via Portuense 39, il 17 Dicembre, dalle 11 alle 16.

Un’intera giornata dedicata agli amici a quattro zampe, un’occasione per i cittadini di fruire di uno spazio che oltre a dare rifugio e assistenza ai numerosi gatti “senza famiglia” e a gestire le adozioni dei felini idonei a far parte di un nucleo familiare che lo desideri, vuole, essere un luogo di incontro e di scambio, soprattutto in vista delle feste natalizie.

Una giornata dedicata agli ospiti felini dell'Oasi con tante attività sia per grandi che per piccini per sensibilizzare i cittadini nei confronti delle adozioni e del vivere al fianco di queste straordinarie creature.

Un incontro durante il quel verrà presentato il libro di Rosanna Lambertucci “Graffi che fanno bene al cuore”, edito da Gallucci, con la presenza dell’autrice che condividerà con gli amanti dei gatti le emozioni che la convivenza con questi straordinari felini sanno dare a noi umani.