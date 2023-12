Natale al museo Explora: le attività in programma

A dicembre, il museo Explora si trasforma in un luogo speciale per per vivere la magia del Natale. L’emozione della condivisione e della scoperta prendono parte a una visita indimenticabile da trascorrere insieme alla famiglia e agli amici, in un’atmosfera unica al centro della città.

Explora è un grande museo composto da oltre duemila metri quadri di allestimenti tutti da esplorare come la fontana e gli esperimenti con l’acqua, il Gioco di Squadra, l’ Orto, il Supermercato e tanti altri giochi creativi ed educativi per bambine e bambini.

Sabato 16 e 17 dicembre e sabato 22 a domenica 7 gennaio nei turni di visita delle 10:00, 12:00, 15.00 e 17:00, con chiusura prevista per i soli giorni di lunedì 25 dicembre e 1 gennaio.

Le attività nel museo

Durante la visita, tante attività, a ciclo continuo e fruizione libera, per stimolare la creatività tra arte e innovazione. Tra le proposte l’Officina degli Elfi, l’attività dedicata alla realizzazione di fantasiosi addobbi per le Feste di Natale scegliendo tra morbido feltro, fustelle, scotch colorati; la Christmas Escape, l’attività per risolvere enigmi tra indizi e messaggi misteriosi; Un mare di creatività, l’attività per inventare creature in grado di pulire il mare con un tocco di colore natalizio.

Nell’area verde di Explora inoltre è possibile partecipare al Christmas Quiz, una divertente caccia al tesoro nel giardino di Explora per scoprire i segreti dei personaggi di Natale. Connettendo qualsiasi dispositivo ai QR nascosti, tutti i partecipanti possono raccogliere gli indizi, superando prove e sfide e ricevendo simpatici trofei digitali.