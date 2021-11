Prezzo non disponibile

18° Mostra di Presepi Artistici ad Alatri dal 12 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Ecco la grande novità di questa edizione! L'esposizione delle preziose opere si terrà nelle sale del Museo Civico di Alatri e in alcuni locali del nostro bellissimo centro storico!

La scheda di adesione dovrà essere riconsegnata, compilata in tutte le sue voci, presso l’Ufficio Cultura del Comune di Alatri entro il 28/11/2021. Per le informazioni, per il ritiro e la riconsegna delle schede di adesione: Comune di Alatri - Assessorato alla Cultura (presso Biblioteca Comunale) dal lunedì al venerdì: 9:00-13:00/ 15:00-19:00. Sabato: 9:00 - 13:00

Tel: 0775 448378

Email: culturaeturismo@comune.alatri.fr.it