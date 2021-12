OFF Market Christmas Edition al circolo Snodo Mandrione

Domenica 12 Dicembre dalle 11:00 alle 23:00 apre OFF Market Christmas Edition in via del Mandrione 63 al circolo Snodo Mandrione. Open Air Market Area w. DJset all day long e Vinili da collezione, mercatino urban style e artigianato per una domenica di shopping pre-natalizio in relax tra spritz e buone birre con gli amici.

Sala interna con salotto, aperitivo domenicale, vinyl DJset dal primo pomeriggio.

Ore 11:00 - 16:00 Kid garden open air attrezzato con giochi di ogni tipo per i vostri bambini.

@KoiStencil Wall Live Painting

Ore 17:00 - 21:00 Know Your Steps 1ON1 | ROME Edition (Dance Battle)

Info al link dell'evento.

Dalle 21:00 a chiusura Hip Hop Stars DJSet

DJ Baro Collederfomento, DJ Ceffo, Brokenspeakers, DJ Serio, Ford Brokenspeakers e tanti altri DJs d'eccezione si alterneranno alla consolle durante tutta la giornata.

Green Pass necessario per l'ingresso all'evento.

Obbligatorio rispettare le norme in vigore sull’utilizzo della mascherina e del distanziamento.

Gli espositori interessati a partecipare possono lasciare un recapito e la descrizione della propria attività a vinylvintagemarket@gmail.com e verranno ricontattati al più presto.

Ingresso gratuito e riservato agli iscritti dell'associazione culturale RomaCittàAperta (tessera 3€ annui).

Per evitare inutili code all'ingresso chiediamo ai non iscritti di precompilare il form per il tesseramento sul sito della location.